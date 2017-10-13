Главу департамента по госзакупкам МО Гулевича также отправили под домашний арест – СМИ

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения директору департамента госзакупок и материального обеспечения Минобороны Владимиру Гулевичу в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщило "Громадське".

"Гулевича также обязали носить электронный браслет, прибывать к прокурору, следователю или судье при первой необходимости и сдать все паспорта", – говорится в сообщении на сайте телеканала в четверг вечером.

Как сообщалось, в четверг Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.