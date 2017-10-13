События

00:24 13.10.2017

Главу департамента по госзакупкам МО Гулевича также отправили под домашний арест – СМИ

Главу департамента по госзакупкам МО Гулевича также отправили под домашний арест – СМИ

        Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения директору департамента госзакупок и материального обеспечения Минобороны Владимиру Гулевичу в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщило "Громадське".

      "Гулевича также обязали носить электронный браслет, прибывать к прокурору, следователю или судье при первой необходимости и сдать все паспорта", – говорится в сообщении на сайте телеканала в четверг вечером.

      Как сообщалось, в четверг Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

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