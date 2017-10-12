Суд отправил под домашний арест замминистра Павловского

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение озвучила судья Владлена Лазаренко на заседании в четверг вечером.

Также суд обязал замминистра не общаться с другими фигурантами дела и носить электронный браслет.

Как сообщалось, в среду детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, в среду был задержан заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, который "занимался ресурсами". Имя второго задержанного не назвали, однако, по данным СМИ, речь идет о директоре департамента госзакупок Минобороны Владимире Гулевиче.

В четверг в САП назвали еще двух лиц, уведомленных о подозрении в деле о растрате чиновниками Минобороны государственных средств - сотрудник одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.