Полиция Нью-Йорка возобновит расследование дела 13-летней давности против Вайнштейна

Полиция Нью-Йорка намерена возобновить дело в отношении продюсера Харви Вайнштейна, начатое в 2004 году после заявления о насилии, сообщает в четверг "Индепендент".

Полиция не раскрывает подробности дела, а также имя человека, подавшего заявление. Издание уточняет, что в ходе расследования правоохранительные органы попробуют разобраться, имело ли место в 2004 году сексуальное насилие со стороны Х.Вайнштейна в адрес заявителя.

Полиция Лондона также рассматривает обвинение, поступившее в адрес Х.Вайнштейна накануне, пишет "Гардиан".

"В полицию Лондона поступило обвинение в сексуальном насилии, перенаправленное от полиции графства Мерсисайд в среду, 11 октября. Обвинение рассмотрят сотрудники департамента по расследованию заявлений о сексуальных домогательствах и жестоком обращении с детьми", - заявили в Скотланд-Ярде.

В полиции Нью-Йорка газете сообщили, что никаких новых заявлений в отношении Х.Вайнштейна пока не поступало.

"Полиция на данный момент не выявила поданных заявлений по делу, и, как всегда, департамент полиции Нью-Йорка просит всех, у кого есть информация, относящаяся к этому делу, позвонить на горячую линию", - сообщили в полиции Нью-Йорка.

На прошлой неделе "Нью-Йорк таймс" опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на результаты собственного расследования, что Х.Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд и Роуз МакГоун, а также других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им в обмен помощь в карьере.

После этого певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Х.Вайнштейн принудил ее к занятию оральным сексом, а модель Кара Делевинь сообщила, что он пытался заставить ее поцеловаться с другой женщиной, а также пытался поцеловать ее сам. Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что продюсер трогал ее без ее согласия на то, а также предлагал ей массаж. Актриса Азия Ардженто обвинила Х.Вайнштейна в том, что он также пытался склонить ее к сексу.

Кроме того, актрисы Анджелина Джоли, Люсия Столлер, Мира Сорвино и Розана Аркетт также заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Х.Вайнштейна.

Ранее на этой неделе обе созданные им и его братом компании объявили о том, что продюсер не будет исполнять свои обязанности генерального директора, пока не завершится расследование. Также супруга Х.Вайнштейна дизайнер Джорджина Чапмен объявила, что расстается с ним.

Британская академия кино и телевидения BAFTA приостановила членство Х.Вайнштейна.