Фигурантам дела 2 мая 2014 в Одессе Долженкову и Мефедову вручили новые уведомления о подозрениях

Сотрудники Одесской местной прокуратуры №1 совместно с работниками Киевского отдела сообщили о подозрении двум фигурантам событий 2 мая 2014 года на Греческой площади.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Одесской области, мужчины уведомлены о подозрении в подготовке к организации массовых беспорядков, приготовления к которым имело место также на территории мемориального комплекса "411 батарея" (ч.1 ст. 14 ч. 1 ст. 294 УК Украины).

"В частности, на территории указанного комплекса, по данным следствия, эти лица осуществляли инструктаж сообщников и снаряжение их бронежилетами, дубинками", - отметили в прокуратуре.

Кроме того в прокуратуре рассказали, что в ходе расследования уголовного производства по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины, фигурантами которого являются эти лица, по результатам полученной лингвистической экспертизы подтверждено, что публичные призывы, высказанные ими в марте 2014 года во время автопробега по Николаевской и Одесской области, являются умышленными действиями, имеющими целью влияние на общественное мнение жителей регионов для последующего создания на территории областей незаконных образований и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины.

По результатам экспертиз мужчинам сообщено о подозрении в совершении действий в целях насильственного изменения, свержению конституционного строя (ч.1 ст.109 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд (г.Черноморск Одесской области) признал несостоятельными доказательства стороны обвинения против 19-ти обвиняемых в их участии и организации массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей) 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади).

Сразу после оглашения приговора сотрудники СБУ сообщили о подозрении 2-м из 19-ти обвиняемых по делу – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову по ст. 110 (покушение на территориальную целостность страны) Уголовного кодекса Украины по факту их участия в акциях в Николаеве весной 2014 года. Обоих мужчин спустя несколько часов на 60 суток арестовал Киевский районный суд. В настоящее время законность ареста Е.Мефедова и С.Долженкова изучает Апелляционный суд Одесской области.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.