События

15:54 12.10.2017

Первый заместитель Турчинова готов взять Павловского на поруки

Первый заместитель Турчинова готов взять Павловского на поруки

Соломенский райсуд Киева избирает меру пресечения заместителю министра обороны Игорю Павловскому, задержанному накануне следователями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по подозрению в растрате 149 млн грн госсредств.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", судья Владислава Лазаренко сообщила, что сторона обвинения ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью залога в 75 млн грн.

Адвокаты И.Павловского (на процессе в четверг присутствуют четверо из пяти), обратились к судье с жалобой на незаконное задержание. Это обращение судья отклонила.

Защитники также представили заявление замсекретаря СНБО Украины Олега Гладковского о готовности взять на поруки И.Павловского.

Кроме того, адвокаты призвали судью вызвать в качестве свидетеля начальника тыла ВСУ Ивана Гаврилюка, В.Лазаренко согласилась с данным ходатайством.

Суд приступил к рассмотрению дела по сути.

Как сообщалось, в среду детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины И.Павловского и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

В четверг в САП назвали еще двух лиц, уведомленных о подозрении в деле о растрате чиновниками Минобороны государственных средств - сотрудник одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд Киева изберет меру пресечения чиновникам Минобороны

Насиров должен завершить ознакомление с материалами расследования до 6 ноября

Экс-мэру Запорожья Сину определена мера пресечения в виде личного обязательства

Суд перенес на 19 октября заседание по делу Януковича

Верховный суд РФ смягчил приговор осужденных за убийство Немцова, исключив из него 100-тысячный штраф

Суд сменил управляющего санацией "Сумыхимпром"

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в подготовке похищения нардепа Гончаренко

Украинские пограничники могли быть захвачены силой

"Смарт-Холдинг" внес 5 млн грн. залога за директора ЧАО "Укргазвыдобуток"

Суд арестовал директора "Укргазвыдобутку" с возможностью внесения залога 5 млн.грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция ищет взрывчатку в Харьковском хозсуде

В НАБУ сообщили о задержании фигуранта "газового дела Онищенко"

В Киеве неизвестные устроили стрельбу: ранен местный житель

Киевсовет переименовал 10 улиц и дал названия 39 новым

Госбюджет-2018 предусматривает не менее 1 млрд грн на строительство общежитий для военнослужащих-контрактников

Матиос заявляет о недопустимости введения изменений в УПК и просит предложений от юристов КНУ им. Т.Шевченко

В ДТП с участием автомобилей СММ ОБСЕ и ВСУ в Донецкой области никто не пострадал

В Харькове на благотворительном аукционе "Помощь семьям заложников" выставят "Интернат" Жадана с автографом автора

Полиция и Нацгвардия будут обеспечивать порядок на матче "Шахтер" - "Ворскла" в Харькове

Итальянка выиграла прецедентный спор об оплате больничного по уходу за собакой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА