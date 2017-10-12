Первый заместитель Турчинова готов взять Павловского на поруки

Соломенский райсуд Киева избирает меру пресечения заместителю министра обороны Игорю Павловскому, задержанному накануне следователями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по подозрению в растрате 149 млн грн госсредств.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", судья Владислава Лазаренко сообщила, что сторона обвинения ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью залога в 75 млн грн.

Адвокаты И.Павловского (на процессе в четверг присутствуют четверо из пяти), обратились к судье с жалобой на незаконное задержание. Это обращение судья отклонила.

Защитники также представили заявление замсекретаря СНБО Украины Олега Гладковского о готовности взять на поруки И.Павловского.

Кроме того, адвокаты призвали судью вызвать в качестве свидетеля начальника тыла ВСУ Ивана Гаврилюка, В.Лазаренко согласилась с данным ходатайством.

Суд приступил к рассмотрению дела по сути.

Как сообщалось, в среду детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины И.Павловского и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

В четверг в САП назвали еще двух лиц, уведомленных о подозрении в деле о растрате чиновниками Минобороны государственных средств - сотрудник одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.