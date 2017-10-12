В Харькове на благотворительном аукционе "Помощь семьям заложников" выставят "Интернат" Жадана с автографом автора

В пятницу в Харькове пройдет благотворительный аукцион "Помощь семьям заложников", на котором будут выставлены лоты от писателя Сергея Жадана и участника АТО Анатолия Топольского, сообщила соорганизатор проекта Ольга Щербакова.

"Сергей передал нам для этого мероприятия свою книгу "Интернат" с автографом. Анатолий Топольский участник АТО, он же известный Dj Tapolsky, передал нам свою фирменную футболку и кепку", - сказала О.Щербакова на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, в общей сложности на аукцион будет выставлено 18 лотов, в т.ч. сборник стихов Елены Степовой, керамика Павла Сахно и Веры Шевченко, работы студии писанкарства "Рассвет Украины", а также работы, сделанные членами заложников и пленных, находящихся в тюрьмах ОРДЛО. В частности, будут выставлены иконы, вышитые бисером сестрами харьковчанина Алексея Кириченко, который находится в плену с конца августа 2014 года.

Как сообщила организатор Елена Жемчугова, аукцион "Помощь семьям заложников" уже прошел в конце сентября в Киеве и Днепре. Организаторам удалось собрать 43 тыс. 450 грн и 52 тыс.50 грн соответственно. 13 октября аукцион пройдет в Харькове, а 17 октября – во Львове. После этого все собранные деньги будут распределены между 25-30 семьями заложников и пленных.

"Три стороны являются организаторами: общественная организация "Блакитний птах", общественная организация "Берегиня" и мы, семья Жемчуговых. Деньги будут распределяться под контролем этих трех сторон… Деньги будут распределены честно, справедливо. Никакого злоупотребления здесь не будет", - подчеркнул герой Украины, участник проекта Владимир Жемчугов.