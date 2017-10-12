Киев требует допуска украинских врачей для обследования Павла Гриба

Украинские врачи прибыли в Россию для обследования гражданина Украины Павла Гриба, который удерживается в СИЗО в Краснодаре и не получает необходимой медицинской помощи.

Как сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Фейсбуке в четверг, Минздрав определил специалистов, которые с 12 по 15 октября должны провести медицинский осмотр П.Гриба.

Минздрав находится в постоянном контакте с врачами и будет информировать о ситуации.

В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун написала на своей на странице в Фейсбуке: "Требуем безотлагательно допустить украинских врачей провести обследование Павла Гриба, который уже больше месяца противоправно лишен свободы!"

Она напомнила, что у 19-летнего П.Гриба тяжелая врожденная болезнь, ввиду чего он нуждается в ежедневном специфическом лечении. "Без оказания медицинской помощи есть прямая угроза его жизни!" – подчеркнула У.Супрун.

Ранее сообщалось, что Киев, руководствуясь решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отправил украинских медиков в Российскую Федерацию для обследования П.Гриба в Краснодарском СИЗО.

Генконсульство Украины направило российской стороне очередное обращение с требованием о допуске к задержанному определенных Министерством здравоохранения Украины медиков в период с 12 по 15 октября.

"Учитывая позицию Европейского суда по правам человека, Киев, не ожидая решения российской стороны о допуске украинских врачей к задержанному П.И.Грибу, руководствуясь соответствующим решением ЕСПЧ, отправил сегодня украинских медиков в Российскую Федерацию. Мы надеемся, что российская сторона выполнит решение ЕСПЧ и предоставит соответствующее разрешение на посещение П.И.Гриба украинскими специалистами", - говорилось в комментарии МИД.

Как сообщалось, 28 августа бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

14 сентября адвокат А.Сабинин сообщил, что П.Гриб получил в СИЗО продукты, вещи и деньги, вопрос с лекарствами на то время решался.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему – неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб. Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В МИД Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу. В МИД также потребовали от российской стороны немедленно разрешить украинским врачам провести обследование П.Гриба.

7 октября адвокат Евгения Закревская сообщила, что ЕСПЧ просит РФ до 16 октября предоставить информацию о состоянии здоровья гражданина Украины П.Гриба в российском СИЗО, а также допустить к нему украинских врачей.