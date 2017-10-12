События

13:06 12.10.2017

СБУ вызвала на допрос пятерых россиян и четверых украинцев, возможно, по делу о крушении малазийского "Боинга"

СБУ вызвала на допрос пятерых россиян и четверых украинцев, возможно, по делу о крушении малазийского "Боинга"

Пятеро граждан РФ, в том числе Сергей Дубинский, вызваны Службой безопасности Украины для вручения подозрения и допроса в качестве подозреваемых в рамках расследования уголовного производства.

В газете "Урядовый курьер" в четверг опубликованы две повестки. Одна - о вызове четверых граждан Украины для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемых в уголовном производстве №22017000000000158. Вторая опубликованная повестка касается вызова пятерых граждан РФ в СБУ с той же целью - в рамках расследования того же уголовного производства.

Среди перечисленных граждан РФ значится Сергей Дубинский, 1964 г.р., который, по данным международной группы следователей Bellingcat, мог контролировать перевозку зенитно-ракетной установки "Бук", из которой на Донбассе в 2014 году был сбит пассажирский самолет "Боинг-777" Малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН-17.

В повестке указан лишь номер уголовного производства. Ряд СМИ сообщают, что эти люди вызываются на допрос в рамках расследования дела о крушении МН-17.

В то же время, в СБУ агентству "Интерфакс-Украина" официально не подтверждают информацию, что вызов этих граждан на допрос связан с расследованием уголовного производства о крушении "Боинга-777"

Другие вызванные на допрос россияне - Олег Пулатов, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев и Эдуард Гилазов. Даты их допроса, согласно повестке – 26-31 октября 2017 года, они должны прибыть в Главное следственное управление СБУ на ул.Владимирской, 33 с старшему следователю И.Буднику.

Вызванные другой повесткой на допрос граждане Украины - Олег Шляпин, Сергей Браковский, Александр Дудниченко и Леонид Харченко. Датами их допроса определены 16-19 октября сего года, они должны явиться по тому же адресу к тому же следователю.

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, из них 80 детей, все они погибли.

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