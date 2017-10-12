Открыто дело по статье "хулиганство" после драки на матче в Днепре

Полиция открыла уголовное производство после конфликта и драки на стадионе "Днепр-Арена", когда ультрас избили почетного президента спортивного клуба "Днепр-1", народного депутата Украины Юрия Березу (фракция "Народный фронт").

"11 октября около 20.00 на стадионе "Днепр-Арена" во время футбольного матча между командами "Днепр" и "Днепр-1" между болельщиками возник конфликт и драка. (...) По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", – сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области в четверг.

В сообщении указано, что по периметру арены охрану публичной безопасности осуществляли 120 сотрудников полиции.

В полиции также пояснили, что согласно ст. 15 закона Украины "Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей" организатор матча, оператор спортивного сооружения и футбольный клуб несут ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории спортивного сооружения, его трибунах, а органы Национальной полиции - на территории, прилегающей к спортивному сооружению, на путях эвакуации и в общественных местах населенного пункта, в котором проводится футбольный матч, если другого не требует характер соревнования или ход событий во время его проведения.

Как сообщалось, Ю.Береза был избит ультрас вечером 11 октября в перерыве матча между СК "Днепр-1" и ФК "Днепр". После произошедшего он заявил, что сделает всё возможное, "чтобы на футбольные стадионы вернулись полицейские", а также выразил надежду, что в ближайшее время состоится заседание Федерации футбола Украины и Профессиональной футбольной лиги.

Ю.Береза намерен обратиться к президенту ФФУ Андрею Павелко (является народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко") с предложением обсудить ситуацию на стадионах, и "если потребуется закон, то будем принимать закон, который будет касаться порядка на стадионах". Он выступает за жесткую реакцию на неподобающее поведение на стадионе.