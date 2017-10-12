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11:35 12.10.2017

В РФ предъявлено обвинение двум украинским пограничникам

В РФ предъявлено обвинение двум украинским пограничникам

Двум задержанным 3 октября военнослужащим Госпогранслужбы Украины предъявлены обвинения в незаконном пересечении госграницы РФ, сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержанным 3 октября 2017 года за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ) предъявлено обвинение", - отмечается в поступившем в четверг в "Интерфакс" сообщении ЦОС ФСБ.

Как сообщалось, 3 октября двое сотрудников Госпогранслужбы Украины исчезли в Сумской области неподалеку от границы с РФ. Позже РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников. Украинский консул получил отказ в разговоре с задержанными с объяснениями, что еще не установлены их личности.

Российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу по поводу судьбы задержанных пограничников. В рамках этой встречи представители российской стороны вручили протокол о встрече без ответов на заданные ей вопросы, украинская сторона, в свою очередь, письменно выразила возражение.

Задержание российской стороной двух украинских пограничников Сумского отряда могло быть произведено силой, есть оперативная информация, что против них в РФ уже прошел суд, заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"По оперативной информации в РФ против украинских пограничников уже состоялся суд. При этом рассмотрение проходило по двум статьям: по незаконному пересечению границы и злостному неповиновению сотрудникам правоохранительного органа. Решение суда - содержание два месяца под стражей. Эти обстоятельства наталкивают на мысль о том, что наши военнослужащие были захвачены силой, а тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула, лишь это подтверждает", - написал О.Слободян на своей странице в соцсети Facebook 9 октября по итогам встречи.

Он отметил, что на офицеров, скорее всего, оказывается психологическое давление, а также не исключил, что могла быть физическая борьба на границе.

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