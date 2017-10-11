В Харькове музыкальный перфоманс в поддержку видимости ЛГБТ закончился без происшествий

В Харькове на пл.Конституции возле здания Исторического музея прошел музыкальный перфоманс в поддержку видимости ЛГБТ, приуроченный ко Всемирному дню каминг-аута (открытого и добровольного признания человеком своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, отличной от привычной для других).

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, в акции приняли участие порядка 50 человек, в т.ч. харьковские музыканты и исполнители.

Участники акции пришли с радужные флагами и плакатами с надписями "Права человека превыше всего" и "Харьков для всех".

Чуть больше, чем за час до начала перфоманса в полицию поступила информация от анонима, что здание исторического музея заминировано.

"Было обследовано 7,542тыс.кв.м. площади Эвакуировано 76 человек. Никаких взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Перфоманс продлился около часа. На протяжении всего этого времени акцию охранял двойной кордон полиции и Нацгвардии. По информации заместителя начальника управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Бирбасова, в общей сложности охрану общественного порядка обеспечивали около 250 человек.

По окончании перфоманса полиция сформировала корридор, чтобы участники акции могли безопасно пройти в автобус и уехать.

Акция закончилась без происшествий.