Автор антиукраинских надписей на здании украинского консульства в польском Жешуве задержан, ему грозит до двух лет тюрьмы

Мужчина, сделавший антиукраинские надписи на стене здания почетного консульства Украины в г.Жешув (Польша), был задержан в пятницу, 6 октября, ему было предъявлено обвинение, после чего он был отпущен домой, сообщает местное издание "Rzeszów News".

"35-летнему жешувцу было предъявлено обвинение в публичном призыве к ненависти по национальным признакам. Это преступление, наказуемое лишением свободы на срок до двух лет. Мужчина после собеседования был отпущен домой, прокуратура к нему не применила никакие превентивные меры. Задержать Матеуша Ц. полиции помогла наблюдательная камера, зафиксировавшая, как мужчина в субботу 30 сентября рисовал оскорбительные надписи на здании Почетного консульства Украины по ул.Мохнацого в Жешуве", - сообщает издание.

Задержанный уже признался в том, что надписи сделал именно он.

"Мужчина дал объяснение, заявил о готовности понести наказание. Оно будет определено в ходе разбирательства. Почему мужчина сделал такие надписи? Он заявил об эмоциональных мотивах, движимыми рефлексиями на польско-украинские отношения, особенно со времен Второй Мировой войны", - сообщил изданию заместитель главы районной прокуратуры по преследованию преступлений на почве расизма и ксенофобии в г.Жешув Петр Павлик.

Прокуратура изучает вопрос, следует ли задержанному предъявить обвинение в материальном ущербе. Все зависит от оценки потерь, отмечает издание.

Как сообщалось, надписи красной краской на одной из стен украинского консульства в Жешуве появились во второй половине дня в субботу, 30 сентября. В частности, написано "Ukraina = OUN – UPA, Waffen SS Galitzien", также изображены рисунки виселиц со свастикой и немецкое слово Raus (Вон). Об инциденте сразу сообщили сотруднику представительства, который вызвал полицию. Польские правоохранители начали следствие по статье "подстрекательство к ненависти".

Консульство Украины в Жешуве временно не работало с 19 сентября.