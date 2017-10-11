Пользователи "Фейсбук" столкнулись со сбоями в работе соцсети

Пользователи социальной сети "Фейсбук" в разных странах мира столкнулись со сбоями в ее работе, сообщают многочисленные пользователи в "Твиттере" и ряд западных СМИ.

"Запрошенные вами материалы не могут быть показаны в данное время. Возможно, они временно недоступны, ссылка, которую вы нажали, уже недействительна, или у вас нет прав на просмотр этой странице", - приводят пользователи сообщение, появляющееся при попытке зайти на сайт сосцети.

По данным сервиса Uptrends, сбои в работе "Фейсбук", в частности, могут наблюдать пользователи в Эдинбурге, Токио, Милане, Праге, Нью-Йорке, Риме, Тель-Авиве, Дублине и нескольких других городах мира

Кроме того, поступают сообщения о перебоях в работе сети Instagram.