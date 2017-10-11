События

15:58 11.10.2017

СБУ задержала женщину-военного Нацгвардии, которая передавала информацию спецслужбам РФ

СБУ задержала женщину-военного Нацгвардии, которая передавала информацию спецслужбам РФ

Служба безопасности Украины задержала военнослужащую Национальной гвардии Украины, которая передавала информацию с ограниченным доступом спецслужбам Российской Федерации, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"5 октября 2017 года был задержан военнослужащий Национальной гвардии Украины, секретоноситель. Женщина, которая проходила службу на центральной базе хранения Национальной гвардии… Фамилия военнослужащего – это женщина – Родионова", - сказал В.Грицак на брифинге в среду в Киеве.

Глава СБУ также указал, что псевдонимами задержанной были "45-й" и "Невский"

"Она передала довольно значительный объем информации с ограниченным доступом. Как вы понимаете, чем бы она ни занималась на центральной базе хранения Нацгвардии Украины, и, имея доступ к информации с ограниченным доступом, она нанесла ущерб интересам обороноспособности Украины", - сказал В.Грицак.

По его словам, задержанная летом 2016 года была завербована спецслужбами Российской Федерации. Ее научили шифровать и дешифровать и передали специальное шифровальное оборудование.

В.Грицак отметил, что сейчас задержанная активно сотрудничает со следствием, в частности дает информацию о своем кураторе, а также об обстоятельствах ее вербовки.

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