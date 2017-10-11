События

13:17 11.10.2017

На стоянке автосалона в Харькове подожгли автомобили BMW

На стоянке автосалона в Харькове подожгли автомобили BMW

 В Харькове по ул.Латышева в ночь на среду произошел пожар на стоянке автосалона, в результате чего огнем повреждены четыре автомобиля BMW, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает в среду пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании поступила на номер 101 в 1:40 среды.

"К месту пожара выехало 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 15 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены моторные отсеки и салоны автомобилей BMW X-6, BMW 7 и BMW 750, а также передняя часть автомобиля BMW X-5. Общая площадь пожара составила около 20 кв.м", - говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания пожарные использовали пену

В 2:01 пожар был локализован, в 2:30 полностью ликвидирован.

Причина пожара - занесение открытого источника огня.

Убытки от пожара, а также годы выпуска автомобилей устанавливаются.

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