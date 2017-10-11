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11:08 11.10.2017

Испанское правительство проводит экстренное заседание по ситуации в Каталонии

Испанское правительство проводит экстренное заседание по ситуации в Каталонии

Правительство Испании в среду собралось на чрезвычайное заседание, темой которой стало обсуждения следующих шагов Мадрида по проблеме Каталонии, чьи власти заявляют о намерении добиться отделения региона от Испании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Заседание проходит под руководством премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Ожидается, что позднее в среду премьер выступит перед испанским парламентом.

Накануне поздно вечером на странице в "Твиттере" Женералитета (исполнительной власти) Каталонии появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Однако накануне К.Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.

"Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога (с Мадридом - ИФ)", - сказал он, выступая в каталонском парламенте.

К.Пучдемон пояснил, что подобный шаг парламента облегчил бы дальнейший диалог Каталонии с испанским правительством и ЕС.

Однако по данным испанской газеты "Паис", ссылавшейся на собственные источники, в правительстве Испании исходят из того, К.Пучдемон в ходе выступления во вторник, по сути, объявил о независимости от Мадрида, но заморозил вступление в силу этого решения

В связи с этим, как сообщила "Паис", в Мадриде заверили, что "все готово для того, чтобы дать ответ (на заявление К.Пучдемона) как в политической, так и в юридической сфере".

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