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04:22 11.10.2017

Студенту харьковского вуза, взломавшего 100 компьютеров, чтобы следить за личной жизнью их хозяев, "грозит" до 6 лет - прокуратура

Студенту харьковского вуза, взломавшего 100 компьютеров, чтобы следить за личной жизнью их хозяев, "грозит" до 6 лет - прокуратура

            Харьковская местная прокуратура №5 направила в Коминтерновский райсуд города обвинительный акт в отношении 23-летнего студента одного из харьковских вузов, подозреваемого во взломе порядка 100 персональных компьютеров.

            Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, ему инкриминируется несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, которое привело к утечке информации, и создание вредоносных программных средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров (ч.ч.1,2 ст.361, ч.ч.1,2 ст.361-1 УК Украины).

            "Досудебным расследованием установлено, что студент разработал вредоносное программное обеспечение (так называемый вирус) и самовольно, не имея на это разрешений владельцев компьютеров, нарушая конституционное право на тайну личной жизни, совершил несанкционированное вмешательство в работу компьютеров граждан и организаций на территории Харькова и других регионов Украины. "Вирус" давал злоумышленнику возможность получить доступ к персональным компьютерам граждан на правах администратора. Хакер мог контролировать работу компьютеров, а также использовать веб-камеры пользователей, следить за их личной жизнь", - говорится в сообщении.

            В ходе обыска квартиры подозреваемого правоохранители изъяли его персональный компьютер, на жестком диске которого находился программное обеспечение, использовавшееся для несанкционированного доступа к персональной информации пользователей сети интернет.

            По данным досудебного следствия, подозреваемый взломал около 100 персональных компьютеров.

            Сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

            Максимальная санкция статей, инкриминируемых молодому человеку, предусматривает 6 лет лишения свободы.

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