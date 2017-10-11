События

03:17 11.10.2017

Суд избрал в качестве меры пресечения проходящей по делу о пожаре в лагере "Виктория" экс-вице-мэру Одессы Цвиринько лично обязательство

        Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему заместителю городского головы Одессы, которую подозревают в служебной халатности, повлекшей за собой гибель детей в лагере "Виктория" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

      Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, надзорное ведомство ходатайствовало о помещении бывшей чиновницы под круглосуточный домашний арест. И после решения суда первой инстанции в прокуратуре изучают возможность обжалования этого решения в апелляционном порядке.

      Как сообщалось, в начале октября следователи прокуратуры Одесской области вручили сообщение о подозрении бывшему вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько в рамках расследования обстоятельств пожара в детском лагере "Виктория", в результате которого погибло трое детей.

      Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об увольнении вице-мэра по гуманитарным вопросам З.Цвиринько после пожара в лагере "Виктория". В документе, подписанном 19 сентября 2017 года, указано, что чиновницу освободили от должности по собственному желанию "в связи с выходом на пенсию".

      Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

      После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

      Позднее начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет сообщил на своей странице в Facebook, что полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, согласно которой идентифицированы останки всех троих девочек.

      В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения уже были предъявлены директору лагеря Петросу Саркисяну (в настоящее время он арестован) и ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (ее коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила из-под стражи на поруки народным депутатам Мустафе Найему и Григорию Шверку).

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