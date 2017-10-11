В Кропивницком молодой человек развлекал в свой день рождения "загрустивших" гостей стрельбой из "пневмата" по проезжающим автомобилям

В свой день рождения 19-летний житель Кропивницкого развлекался, стреляя из пневматического оружия по проезжающим мимо автомобилям, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города в понедельник.

В ведомстве рассказали, что сообщение о стрельбе на улице Большой Перспективной патрульные получили 6 октября около 22.00. Заявитель рассказал, что неизвестный гражданин несколько раз выстрелил по его автомобилю из пневматического оружия, когда тот проезжал по центральной части города. Одна из пуль попала в руку 24-летнего водителя.

"Я остановил автомобиль и увидел, что молодые люди, причастные к выстрелам, ушли в направлении улицы Шевченко. Не колеблясь - сразу позвонил 102", - процитировали в патрульной полиции города пострадавшего.

Прибывшие по указанному адресу патрульные встретились с заявителем. На одной из остановок общественного транспорта на ул.Шевченко правоохранители заметили троих мужчин и девушку. Заявитель указал на одного из граждан, который, по его словам, и стрелял по его автомобилю.

Им оказался 19-летний житель областного центра. Молодой человек имел явные признаки алкогольного опьянения, а во время поверхностной проверки инспекторы выявили у него предмет, похожий на пневматическое оружие. Гражданина задержали. Позже он признался патрульным, что в этот день праздновал свой День рождения, а когда компании отмечающих праздник "стало грустно, то он решил развлечь друзей "стрельбой по живым мишеням".

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу главка полиции. На задержанного составили административный материал по ч.1 ст. 178 (Появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Предварительно мужчине грозит ответственность по ст.173 (мелкое хулиганство) КуоАП - наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 МРОТ – 17 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.