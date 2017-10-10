Французский астроном прогнозирует падение спутника "Молния" на Землю 25 октября

Отслуживший советский спутник связи "Молния 1-44", весящий около 1,5 тонны, скорее всего, войдет в плотные слои атмосферы и упадет на Землю 25 октября, заявил французский астроном Жозеф Реми, специализирующийся на расчетах падений космических объектов.

По его данным, которые опубликованы на западных астрономических сайтах, предполагается, что обломки запущенного в конце июля 1979 года космического аппарата рухнут в южной Атлантике примерно в 500 км к западу от Рио-де-Жанейро.

На минувшей неделе специалисты американского космического агентства NASA предоставили несколько иные данные: они сообщили, что спутник связи "Молния 1-44" может упасть 20 октября. При этом из-за больших размеров он не сможет полностью сгореть в плотных слоях атмосферы. Точное место падения им пока не удалось определить.

В ноябре также ожидается падение советского спутника "Космос-1345", запущенного в 1982 году, который весит 1,7 тонны.