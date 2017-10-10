Хуг считает, что на Донбассе необходимо переходить от военной к гражданской логике

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Украине Александр Хуг убежден, что сторонам конфликта на Донбассе необходимо переходить от военной логики к гражданской и использовать возможности для отведения вооружений и разминирования территории.

"С начала текущего года и по сегодняшний день миссия подтвердила 398 случаев жертв среди гражданского населения. Это на 16% больше, чем мы зафиксировали за такой же период в 2016 году. И, естественно, 398 жертв среди гражданского населения – это слишком много", - сказал он на брифинге во вторник в Луганске.

А.Хуг считает, что сейчас есть хороший момент для сторон, чтобы закончить конфликт.

"Отведите вооружение, как это было договорено. Отведите силы в тех местах, где вы находитесь слишком близко друг к другу. Уберите мины и неразорвавшиеся боеприпасы там, где они еще находятся", - призывает он.

Первый замглавы СММ ОБСЕ указал, что понимает с военной точки зрения, почему оружие и силы находятся там, где они находятся. "Но сейчас как раз время для того, чтобы военная логика исчезла, и сейчас настало время для гражданской логики, и стороны приняли это", - подчеркнул он.

А.Хуг отметил, что Украина, Российская Федерация и руководители так называемых "ДНР" и "ЛНР" договорились о тех мерах, которые должны быть предприняты, и они известны.

"Для гражданского населения будет лучшим рождественским подарком, если они снова смогут пересекать линию соприкосновения без страха, если их дети не будут бояться, и они смогут проводить зиму в тепле", - считает он.

Представитель ОБСЕ обратил внимание, что с наступлением зимы, при замерзшей заснеженной земле, будет практически невозможно отводить вооружения и проводить разминирование территории, поэтому эти меры необходимо предпринимать уже сейчас.