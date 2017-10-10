События

15:57 10.10.2017

Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей снят

Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей снят

Запрет на выполнение полетов в определенном радиусе от места горения складов с боеприпасами в Винницкой области полностью снят.

Как передает корреспондент «Интерфакс-Украина», об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе брифинга в Киеве во вторник.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.

Украинский центр планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр") после получения оперативной информации в 23:45 того же дня установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в радиусе 50 и неограниченной высоты, далее следовали изменения.

Так, если по состоянию на вечер 27 сентября запрет, введенный 26 сентября в радиусе 50 км от поверхности до неограниченной высоты был продлен до 23:59 1 октября и сокращен до 12 км радиуса и 4,25 тыс. м, то последующее обновленное ограничение было введено до 02:59 2 октября в радиусе 40 км с центром в Калиновке и от поверхности до неограниченной высоты.

Позже запрет был вновь продлен до 20:59 9 октября с радиусом 5 км с центром в Калиновке, вертикальными границами запрета – от поверхности земли до высоты 4250 м.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Луценко: подозрения по делу о ЧП на арсенале ВСУ под Калиновкой вручат не только низшему руководству Генштаба и аротскладов

На военных складах в Винницкой области очагов горения нет, взрывов боеприпасов не наблюдается

На военных складах в Винницкой области очагов горения нет, наблюдается единичная детонация боеприпасов

Комитет Рады по нацбезопасности будет просить Порошенко уволить Муженко и Криштуна

Взрывы на арсенале в Калиновке невозможно было инициировать извне, - экспертная комиссия

Муженко предлагает заменить ВОХР батальонами охраны и обеспечения

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

В Калиновке и окрестных селах продолжается восстановление газоснабжения, открыты все детсады и школы

Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей продлен

На военных складах в Винницкой области продолжается детонация боеприпасов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Стандарт-Рейтинг" подтвердил рейтинг финустойчивости СК "Киевский страховой дом" на уровне uaA

Аварийно спасательный отряд ГСЧС в Днепропетровской области отменил тендер на ОСАГО из-за отсутствия финансирования

Взломавшие почтовый сервер Deloitte хакеры получили доступ к письмам ООН, госорганов США

Первая в Африке высокоскоростная железная дорога проходит испытание в Марокко

Аваков убежден, что Украине удастся вернуть Донбасс

Только 2% украинских ученых довольны уровнем финансирования

ЕС полностью поддерживает Мадрид в конфликте с Каталонией

В Японии разыграли в лотерею крышки от канализационных люков

Суд сменил управляющего санацией "Сумыхимпром"

В Киеве к концу дня ожидается сильный ветер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА