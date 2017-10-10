В Японии разыграли в лотерею крышки от канализационных люков

Муниципалитет японского города Маэбаси, расположенный в 124 км севернее Токио, выставил на продажу старые металлические крышки от канализационных люков, украшенные городской символикой.

Каждая из 10 выставленных на продажу крышек диаметром 60 сантиметров и весом 40 килограмм оценивалась в 3 тыс. иен ($27). Потенциальным покупателям надо было подать заявку в местную мэрию.

Однако желающих оказалось больше, чем ожидали организаторы, поэтому среди 200 заявителей была проведена лотерея, отмечает BBC. Победители приехали забрать свои покупки из разных концов Японии, в том числе из Токио.

Канализационные крышки были трех разных дизайнов, в том числе с изображением роз, которые являются символом Маэбаси.

В 2016 году в Японии была выпущена серия коллекционных открыток с изображениями разных люков и указанием мест, где именно их можно увидеть.