Более 500 человек эвакуировали из гостиницы на Институтской в Киеве для проверки сообщения о минировании

Неизвестный сообщил во вторник утром о взрывчатке в гостинице, расположенной на ул. Институтская в Киеве. Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов, но на время проверки пришлось эвакуировать около 500 человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, после звонка о якобы минировании в гостиницу прибыли представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Осмотрев помещения, никаких взрывных устройств или опасных предметов они не обнаружили.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению человека, осуществившего ложное сообщение о минировании.

Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Печерского управления полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, на ул. Институтской в Киеве находится гостиница "Украина".