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13:22 10.10.2017

В Украине 71 громада ожидает решения ЦИК по проведению первых выборов – Зубко

В Украине 71 громада ожидает решения ЦИК по проведению первых выборов – Зубко

 71 объединенная территориальная громада (ОТГ) в Украине ожидает решения Центральной избирательной комиссии о проведении первых выборов, заявляет вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития во вторник, во время встречи с руководящим комитетом программы для Украины "U-LEAD с Европой" министр рассказал, что 29 октября сего года такие выборы пройдут в 203 громадах. К концу года количество объединенных территориальных громад приблизится к 700.

По его словам, создание ОТГ является одним из направлений децентрализации в Украине. Вторым направлением является секторная децентрализация, в частности, в сферах образования и здравоохранения.

"Уже подан в Верховную Раду инициированный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. В ближайшее время парламент его должен одобрить и мы перейдем к практическому его воплощению совместно с Министерством здравоохранения. Теперь с U-LEAD мы работаем по 12 направлениям секторной децентрализации", - подчеркнул Г.Зубко.

В пресс-службе вице-премьера сообщают, что с момента старта Программы для Украины "U-LEAD с Европой" уже работает 23 региональных центра, открыто 4 хаба в регионах. В частности, введен мониторинг процесса децентрализации и финансовый мониторинг новых территориальных громад.

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