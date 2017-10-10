Украина может получить от Турции техпомощь в отрасли военной географии

Подписание межправительственного Имплементационного протокола о сотрудничестве с Турцией в отрасли географической информации позволит Министерству обороны Украины возможность получать техническую помощь от турецкой стороны в отрасли военной географии, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Подписание Имплементационного протокола предоставит Министерству обороны Украины возможность получать техническую помощь от турецкой стороны в отрасли военной географии, а также создаст правовые основания для расширения украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны. В частности, речь идет об обмене картографическими материалами, совместных проектах для создания геоинформационной продукции, обмене опытом в отрасли военной географии и подготовке специалистов в этой отрасли", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, протокол, подписанный в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, позволит украинской и турецкой сторонам сотрудничать "в отрасли топографо-геодезической и картографической деятельности, учитывая интересы вооруженных сил обоих государств".