В 2017 году количество нарушений и преступлений в армии уменьшилось на 9%

Количество нарушений и преступлений, совершенных украинскими военнослужащими с начала текущего года, уменьшилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский.

"В сравнении с 2016 годом удалось достичь улучшения морально-психологического состояния и состояния военной дисциплины, прежде всего, в воинских частях, которые выполняют задачи в районах проведения АТО. С начала 2017 года в ВСУ отмечается уменьшение общего количества событий и преступлений на 9%", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве. По данным О.Грунтковского, на 36% сократилось количество небоевых потерь личного состава, наблюдается уменьшение количества преступлений.

Количество случаев незаконного обращения с оружием и боеприпасами и связанных с этим преступлений снизилось на 5%.

Кроме того, на 30% уменьшилось количество ДТП с участием военнослужащих.