События

12:03 10.10.2017

В ближайшие дни в Украине немного потеплеет, в большинстве областей пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине немного потеплеет, в большинстве областей пройдут дожди

В ближайшие сутки, 11 октября, погоду западных и северных областей Украины будет определять атмосферный фронт, остальной территории - поле повышенного давления; температурный фон кардинально не изменится, сообщает Гидрометцентр.

В западных областях, днем также и в северных, Винницкой областях ожидается дождь, на остальной территории - без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-9° тепла, в восточных и Сумской областях местами 0-2° тепла; днем 11-16°, на юге 14-19°.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 11 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 24,9 градусов тепла в 1935 году, самая низкая ночью на отметке 5,8 градусов мороза в 1898 году.

В четверг, 12 октября, в южных, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Закарпатской и и прикарпатских областях - без осадков; на остальной территории пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 6-11° тепла; днем 11-16°, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье 17-20°.

В Киеве – небольшой дождь. Ветер западный, 6-11 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем 13-15°.

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Интерфакс-Украина
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