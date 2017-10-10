События

12:02 10.10.2017

Более 3% украинцев страдают от психических расстройств, нервные расстройства у каждого третьего жителя Украины

Более 3% украинцев страдают от психических расстройств, нервные расстройства у каждого третьего жителя Украины

Украина в течение нескольких лет занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств, констатирует Министерство социальной политики Украины.

"Согласно статистике, в Украине 1,2 млн жителей (это более 3% всего населения) страдают от психических расстройств, и этот показатель с каждым годом растет. Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе - почти 2 млн украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц", - говорится в сообщении Минсоцполитики, опубликованном на сайте ведомства по случаю Всемирного дня психического здоровья.

По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней-лидеров по количеству человеческих трудозатрат, связанных с этими заболеваниями. Психические расстройства обгонят в этом плане даже сердечно-сосудистые заболевания, которые в настоящее время держат пальму первенства в структуре заболеваемости населения земного шара.

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Интерфакс-Украина
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