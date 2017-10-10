События

11:57 10.10.2017

Курение запретят на двадцати самых популярных пляжах Таиланда

Курение запретят на двадцати самых популярных пляжах Таиланда

На двадцати самых популярных пляжах Таиланда вводится запрет на курение сигарет, сообщает во вторник газета Bangkok Post.

Цель запрета - очистить пляжи от огромного числа окурков, которые к вечеру ковром покрывают песок. Как показало обследование, проведенное департаментом морских и прибрежных ресурсов морского биологического центра Пхукета, на каждом квадратном метре пляжа валяется по окурку, а на площади в 2,5 кв. км их более 100. Окурки составляют около трети всего мусора, собираемого на пляжах.

В департаменте также отмечают, что окурки, ежедневно выбрасываемые на дороги Пхукета, засоряют систему ливневой канализации, создавая проблемы при наводнениях.

Запрет коснется пляжей Мае Пим в Районге, Лаем Синг в Чантабури, Банг Саен, Паттайя и Ко Си Чанг в Чонбури, Ча-Ам в Пхетчабури, Хуа Хин в Кири Кан, Патонг на Пхукете, Ко Самуи в Сурат Тхани и другие.

По данным газеты, остальные популярные пляжи Таиланда также войдут в список позже.

Максимальным наказанием за нарушение запрета будет год тюремного заключения и/или штраф до 100 тыс. бат (почти $3 тыс.).

"Туристам придется бросать окурки в специальные контейнеры до того, как они входят на пляжи. Закуривать на пляжах теперь не получится, так как это всегда заканчивается брошенными на песок окурками", - сказал директор департамента Джатупон Буриспат. Следующей проблемой, которую предстоит решить департаменту, по его словам, станет выбрасывание окурков в море с прогулочных лодок и катеров.

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Интерфакс-Украина
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