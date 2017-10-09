События

18:54 09.10.2017

Боевики с полуночи 6 раз нарушили перемирие в зоне АТО

Боевики с полуночи 6 раз нарушили перемирие в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования в понедельник 6 раз обстреливали позиции украинских военных в зоне антитеррористической операции, один украинский боец получил ранения на Приморском направлении, еще один имеет боевую травму.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО применяли оружие на поражение противника", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО (на 18.00) на странице в Фейсбуке.

В штабе констатируют, что самая неспокойная ситуация сложилась на Приморском направлении, где боевики ночью из автоматических гранатометов стреляли по укреплениям сил АТО неподалеку Красногоровки. Украинские военные ответили огнем из крупнокалиберного пулемета.

"В результате противостояния получил ранения один украинский боец. Пострадавшего оперативно госпитализировали, на данный момент состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Под утро НВФ обстреляли украинские позиции из противотанкового гранатомета вблизи Талаковки, в результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевую травму. А около 16.00 противник применил в районе Широкино 82-миллиметровый миномет.

На Донецком направлении днем боевики обстреливали из пулеметов украинских защитников возле Авдеевки и Невельского.

На Луганском направлении факт применения противником противотанкового гранатомета зафиксирован неподалеку Новоалександровки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики в зоне АТО на Донбассе 26 раз обстреливали позиции украинской армии, потерь нет – штаб

Боевики в зоне АТО на Донбассе в воскресенье 4 раза обстреливали позиции украинской армии, потерь нет – штаб

За прошлые сутки боевики 19 раз нарушили перемирие, один украинский боец ранен – штаб АТО

Боевики минимизировали количество обстрелов на Донбассе

Боевики обстреляли из запрещенного вооружения позиции сил АТО

280 автомобилей ожидали пропуска через КПВВ в субботу утром – Погранслужба

За минувшие сутки боевики 9 раз обстреливали украинские позиции

Боевики в зоне АТО на Донбассе в пятницу 5 раз обстреливали позиции украинской армии

Украинская сторона СЦКК заявляет о блокировании представителями ОРДЛО восстановления гражданской инфраструктуры на Донбассе к зиме

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушали перемирие

ПОСЛЕДНЕЕ

Япония готова поставить оборудование для харьковского военного госпиталя

На встрече по задержанным украинским пограничникам РФ лишь передала формальный протокол, Украина выразила возражение

Украинские пограничники могли быть захвачены силой

В Черкасском горсовете и на объектах незавершенного строительства проведены обыски

Ст.м. "Олимпийская" в понедельник с 20:45 будет закрыта в связи с футболом

Среди погибших при крушении Ан-12 в ДР Конго членов экипажа был один гражданин Украины

На границе с Польшей перед ПП "Ягодин" шахтеры заблокировали движение автотранспорта

Глава ФРБ Нью-Йорка спас Пуэрто-Рико от дефицита наличности, прислав самолет с деньгами

Строительство АЗС по ул. Ревуцкого в Киеве будет приостановлено – "ОККО"

Расследование убийства Шеремета пока идет тяжело - Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА