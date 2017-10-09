Боевики с полуночи 6 раз нарушили перемирие в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования в понедельник 6 раз обстреливали позиции украинских военных в зоне антитеррористической операции, один украинский боец получил ранения на Приморском направлении, еще один имеет боевую травму.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО применяли оружие на поражение противника", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО (на 18.00) на странице в Фейсбуке.

В штабе констатируют, что самая неспокойная ситуация сложилась на Приморском направлении, где боевики ночью из автоматических гранатометов стреляли по укреплениям сил АТО неподалеку Красногоровки. Украинские военные ответили огнем из крупнокалиберного пулемета.

"В результате противостояния получил ранения один украинский боец. Пострадавшего оперативно госпитализировали, на данный момент состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Под утро НВФ обстреляли украинские позиции из противотанкового гранатомета вблизи Талаковки, в результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевую травму. А около 16.00 противник применил в районе Широкино 82-миллиметровый миномет.

На Донецком направлении днем боевики обстреливали из пулеметов украинских защитников возле Авдеевки и Невельского.

На Луганском направлении факт применения противником противотанкового гранатомета зафиксирован неподалеку Новоалександровки.