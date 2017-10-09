События

15:46 09.10.2017

Среди погибших при крушении Ан-12 в ДР Конго членов экипажа был один гражданин Украины

Среди погибших при крушении Ан-12 в ДР Конго членов экипажа был один гражданин Украины

Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель одного украинца в результате крушения 30 сентября самолета АН-12 в столице Демократической Республики Конго Киншасе, а не трех, как об этом сообщалось ранее, сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"По официальным подтверждениям от компетентных органов Конго нам известно, что среди погибших членов экипажа самолета АН-12, который потерпел крушение еще 30-го сентября недалеко от Киншасы, есть один гражданин Украины", - сказала М.Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Спикер МИД так же уточнила, что по информации Министерства обороны ДР Конго, остальные погибшие члены экипажа имеют другое гражданство.

"Сейчас наше посольство в Марокко вместе с почетным консулом Украины в Конго работают над вопросом репатриации тела погибшего гражданина Украины", - добавила М.Беца.

Как сообщалось, 30 сентября радиостанция Radio Okapi сообщила, что примерно десять человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической Республике Конго. По информации радиостанции, технические проблемы были выявлены сразу после вылета самолета из аэропорта, затем диспетчеры потеряли связь с бортом. На место инцидента прибыли экстренные службы для проведения экспертизы и специалисты для установления причин крушения.

2 октября украинский телеканал "24 канал" со ссылкой на издание Actualite.cd (ДР Конго) сообщил о том, что 30 сентября вскоре после взлета из аэропорта Нджили (Киншаса) загорелся и упал военный самолет, в результате чего погибли 12 человек. При этом местное издание отмечало, что среди погибших могли быть трое украинцев.

Позже в тот же день в Вооруженных силах Украины подтвердили телеканалу "112.Украина", что в ДР Конго во время падения военного самолета погибли трое украинцев: "Трое украинцев погибли в столице Конго Киншасе. Однако подробностей не сообщили, поскольку погибшие не были военными", - говорилось в информации, обнародованной телеканалом.

4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что среди погибших в результате крушения было трое граждан РФ. "3 октября Министерство обороны Демократической республики Конго сообщило, что среди пяти погибших членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего крушение 30 сентября в пригороде Киншасы, помимо граждан Украины и Узбекистана, было трое россиян: второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарев", - заявила она журналистам на брифинге.

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