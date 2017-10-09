Около 300 компаний из 13 стран примут участие в 14-й международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017"

Порядка 300 компаний из 13 стран представят свои разработки в интересах сектора безопасности и обороны в рамках 14-й международной выставки "Оружие и безопасность-2017", которая пройдет 10-13 октября в Киеве.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в оргкомитете выставки, помимо украинских компаний, свое участие в киевской "Оружие и безопасность-2017" подтвердили США, Турция, Польша, Пакистан, Болгария, Чехия, Франция, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Китай, ОАЭ.

В числе зарубежных участников выставки, турецкие Aselsan и Roketsan, американская Night Vision Devices, китайская BACEI, французские Rockwell Collins France и Ouvry, польсая WB Electronics, израильская Opgal Optronic Industries, итальянская CMS Industries, германская Rohde & Shwarz, пакистанские DEPO и Heavy Industries Taxila, эмиратская International Armored Group.

Возможности ОПК Украины на киевской "Оружие и безопасность-2017" представят оборонные предприятия государственного и частного сегментов ОПК, включая предприятия госконцерна "Укроборонпром" и "Лиги оборонных предприятий Украины", а также известные на мировом рынке отраслевые флагманы, среди которых ПАО "Мотор Сич", ПАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Кузня на Рыбальском", корпорация "ТАСКО", КПСПС "Арсенал", ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля".

По данным оргкомитета, основные акценты выставки отражают стоящие перед ОПК Украины в условиях долгосрочных вызовов обороноспособности государства задачи по обеспечению масштабного перевооружения ВСУ и развитию украинского оборонного рынка, наращиванию международного ВТС и расширению присутствия украинских оборонных компаний на мировом рынке вооружений, внедрение стандартов НАТО в производство оборонной продукции.