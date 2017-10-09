События

10:51 09.10.2017

"Смарт-Холдинг" внес 5 млн грн. залога за директора ЧАО "Укргазвыдобуток"

"Смарт-Холдинг" внес 5 млн грн. залога за директора ЧАО "Укргазвыдобуток"

ЧАО "Смарт-Холдинг" перечислило 5 млн грн на счет Госказначейства в качестве залога за директора входящего в холдинг ЧАО "Укргазвыдобуток", харьковского волонтера Вадима Мохова, сообщил пресс-секретарь "Смарт-Холдинга" Евгений Загорулько агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно представленной им копии платежного поручения, средства были уплачены в понедельник, 9 октября.

Как сообщалось, Харьковский райсуд Харьковской области в пятницу вечером, 6 октября, по ходатайству прокуратуры избрал арест на 60 дней с альтернативой залога в 5 млн грн в качестве меры пресечения В.Мохову. Первоначально прокуратура ходатайствовала о большей сумме залога - 32 млн грн.

Директор ЧАО "Укргазвыдобуток" был задержан вечером 5 октября. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

"Установлено, что действие специального разрешения на пользование недрами указанным ЧАО, было приостановлено в связи с невыполнением предписания Госгеонедра. Однако предприятие свою деятельность не остановило и продолжило добывать газ и газовый конденсат незаконно.

В прокуратуре настаивают, что объявление подозрения и задержание В.Мохова происходило в соответствии с законодательством, тогда как его адвокат утверждлает, что задержание проводилось с многочисленными нарушениями уголовно-процессуальных норм.

"Смарт-Холдинг" также заявляет, что задержание главы "Укргазвыдобуток" является продолжением системного давления силовых структур на бизнес холдинга и его акционера оппозиционного политика Вадима Новинского, предприятия которого в течение всего года подвергаются необоснованным проверкам, обыскам, арестовываются счета и акции, предъявляются подозрения менеджменту.

ЧАО "Укргазвыдобуток" за 8 месяцев 2017 года увеличило добычу природного газа 4,4% – до 74,5 млн куб. м.

В нефтегазовое направление холдинга входит британская компания с активами в Украине Regal Petroleum, а также газдобывающие компании ЧАО "Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт".

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