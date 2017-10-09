События

09:51 09.10.2017

Поэта А.Довгого похоронят на Байковом кладбище рядом с могилой Б.Олийныка

Поэта А.Довгого похоронят на Байковом кладбище рядом с могилой Б.Олийныка

В минувшую субботу, 7 октября, на 89-м году жизни умер известный украинский поэт Алексей Прокопович Довгий, сообщил его внук, народный депутат Олесь Довгий.

"Прощание с Алексеем Довгим состоится в понедельник, 9 октября, в 11:00 в Союзе писателей Украины (Киев, ул. Банковая,2). Отпевать поэта будут в 12:30 в Михайловском соборе, в Трапезном храме Иоанна Богослова (ул.Трехсвятительская,6а). Согласно распоряжению мэра Киева, похоронят Алексея Довгого на Байковом кладбище (ул. Байкова,6 - Центральная аллея, сектор 52 (конец аллеи), рядом с могилой его извечного друга и коллеги Бориса Олийныка", - сообщает пресс-служба О.Довгого.

А.Довгий – известный украинский поэт, автор более 40 поэтических сборников. Среди самых известных - "Земля поет", "Каменная роса", "Власть солнца", "Семья", "Музыка пчелы", "Бокал роз", "Зенит", "Завещание сыну", "Прикосновение молнии", "Зерно с глазами неба" и другие. Книги А.Довгого изданы не только в Украине, но и в других странах, в частности, Франции, Грузии, Черногории, Македонии и других. Около 100 его стихов положены на музыку известных украинских композиторов.

О смерти А.Довгого сообщил на своей странице в Facebook его внук.

"Сегодня не стало человека, которого я любил больше всех на этом свете. Это человек, который любил жизнь и передал эту любовь всем. Я не знаю, какими словами описать то, что чувствую. Мир стал пустым. В нем теперь значительно меньше любви и еще меньше тех, кто не боится и умеет ее описать в стихах, щедро делясь умением любить со следующими поколениями. Я еще не знаю, что и как сказать, чтобы передать ту боль, то печаль и те слезы, которыми наполнился этот день", - отметил О.Довгий.

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