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09:48 09.10.2017

Roshen инвестировал 174 млн грн в реконструкцию здания "Театра на Подоле"

Roshen инвестировал 174 млн грн в реконструкцию здания "Театра на Подоле"

 Инвестиции корпорации Roshen в реконструкцию здания "Театра на Подоле" на Андреевском спуске в Киеве составили 174 млн грн.

Согласно пресс-релизу корпорации в понедельник, техническое оснащение театра делает его одним из самых современных в Украине.

Реконструкция здания театра заняла 21 месяц.

"Двадцать четыре года мы были вынуждены вместе с декорациями, реквизитом и прочим скарбом ютиться в чужих помещениях. Это не просто получение современного зала с самыми современными возможностями - это настоящее возвращение домой", - цитируется в сообщении художественный руководитель "Театра на Подоле" Виталий Малахов.

Основной зал театра оснащен 18-ю акустическими системами производства D&B Audiotechnik Е5 (Германия), которые управляются с помощью микшерного пульта компании AVID Venue S6L 24 (США).

Технические возможности театра позволяют не только ставить спектакли, но и делать в режиме реального времени голографические трансляции событий, которые происходят в любой точке мира.

В зале установлено шесть проекторов мощностью от 8000 lm к 10000 lm, два из которых оснащены моторизованными зеркалами для быстрого перемещения изображения.

"Для нас этот проект был принципиальным. В это непростое для государства время вопросы духовного и культурного развития являются крайне важным. Так, теперь "Театр на Подоле" имеет возможность ставить спектакли такого технического уровня, о котором ранее приходилось только мечтать", - цитируется в сообщении директор по развитию социальных проектов корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

Проект театра учитывает потребности маломобильных групп населения и людей с особыми потребностями.

Зрительный зал театра рассчитан на 253 места.

Генеральным проектировщиком проекта реконструкции здания киевского "Театра на Подоле" выступило архитектурное бюро "Дроздов и партнеры".

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