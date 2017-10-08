Строительный рынок в Подмосковье горит на площади более 3 тыс. кв. м, пострадавших нет - МЧС

Площадь пожара на строительном рынке в Подмосковье превысила 3 тыс. кв. метров, спасатели эвакуировали всю подземную парковку, где случился пожар, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Площадь пожара на парковке составляет 3 тыс. кв.м. Все находившиеся на парковке посетители эвакуированы, пострадавших нет", - сказал представитель главка.

Посетителей успели эвакуировать. Пожару был присвоен третий номер сложности. В региональном главке МЧС отметили, что пожар не угрожает соседним постройкам и социально-значимым объектам. Местные власти сообщили, что рядом с центром нет жилых домов.

Источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС ранее сообщил "Интерфаксу", что на рынке, где произошло возгорание, хранились строительные и лакокрасочные материалы.

"Из-за высокой температуры возможны точечные обрушения внутренних конструкций здания. Кровля пока не обрушилась", - сказал представитель главка.

Между тем, источник в экстренных службах сообщил, что внутри здания конструкции обрушились на площади 500 кв.м.

"Площадь внутреннего обрушения суммарно 500 кв.м", - сказал источник.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1000 магазинов. Имеется подземный паркинг на 5200 машино-мест.