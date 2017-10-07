СБУ будет давать рекомендации относительно возможности гастролей российских артистов на территории Украины

Служба безопасности Украины согласно закону будет проверять информацию и давать рекомендации относительно возможности гастролей российских артистов на территории Украины, глава СБУ Василий Грицак.

"Да, действительно, есть закон, который предусматривает обращение в СБУ за 30 дней до приезда группы или еще кого-то с предоставлением персональных данных.... Мы же на протяжении 10 суток должны дать свои рекомендации… открыть или закрыть въезд."- сказал В.Грицак на брифинге в субботу в Киеве, отвечая на вопрос, как будет действовать СБУ по отношению к российским артистам, которые захотят гастролировать в Украине.

Также он сообщил, что Министерство культуры Украины разрабатывает порядок штрафных санкций.

Отвечая на вопрос, каким будут критерии запрета, глава СБУ сказал: "Угроза национальной безопасности".

Как сообщалось, 5 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине (об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине при участии граждан страны-агрессора), который предусматривает, что российские исполнители смогут гастролировать в Украине только после согласования со Службой безопасности Украины.

Закон предусматривает запрет проведения гастрольных мероприятий, если в нем участвует лицо, которое внесено в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Закон так же оговаривает, что в случае, если участником гастролей является гражданин страны-агрессора, то организатор не позже чем за 30 дней до дня проведения гастролей подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора для участия в данном мероприятии.

Согласно закону, СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастролей ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны агрессора для участия в гастролях.