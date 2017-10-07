События

16:32 07.10.2017

В Одессе скончался бизнесмен Коган

Крупный, но не публичный бизнесмен Борис Коган скончался в Одессе из-за проблем с сердцем, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько независимых источников.

Б.Коган имел отношение к целому ряду активов в морской и море-хозяйственной отрасли, а также в сфере недвижимости. В частности, ему принадлежали два крупных бизнес-центра в центре Одессы, популярный ночной клуб, участки земли в приморской части города, компания Kaalbye Shipping, имеющая флот из 4 суден для перевозки разных типов грузов и предоставляющая различные услуги в сфере морских перевозок. Кроме того, Б.Коган имел интересы в судостроительных и судоремонтных компаниях на Дунае и в Измаиле, и т.д.

Длительное время партнером Б.Когана был Игорь Урбанский, занимавший пост заместителя министра транспорта в 2006 и 2007-2009 годах, однако некоторое время назад они разделили активы.

СМИ приписывают Б.Когану участие в акционерному капитале российской RT Logistika, дочерней компании "Рособоронэкспорта", покупку яхты Бориса Березовского Lady K после смерти олигарха.

Компания Kaalbye стала известна в 2008 году во время скандала с захватом судна "Фаина" с украинским экипажем и большой партией оружия на борту.

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