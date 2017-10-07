Грицак: СБУ установила причастность российской "ЧВК Вагнера" к уничтожению ИЛ-76 на Донбассе и событиям в Дебальцево

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской так называемой "ЧВК Вагнера" во главе с Дмитрием Уткиным к уничтожению Ил-76 на Донбассе, штурму луганского аэропорта и событиям в Дебальцево (Донецкой области).

"Чем занималась группа Вагнера ....сбитие Ил-76 с нашими десантниками на борту, штурм аэропорта Луганска... штурм Дебальцево", - сказал он на брифинге в Киеве в субботу.

По словам В.Грицака, в первых двух операциях принимали участие 72 боевика ЧВК, из них потеряно убитыми 15 человек. "Мы знаем по именам каждого", - сказал В.Грицак.

"В штурме Дебальцево 205 боевиков Вагнера принимали участие, потери – 51 человек, знаем каждого", - сказал он.

Глава СБУ также сообщил, что 36 бойцов этой группы погибли на линии разграничения на Донбассе.

Он также отметил, что украинские спецслужбы идентифицировали 1578 членов "ЧВК Вагнера", включая потери.

"Для сбора информации использовалась и агентура, и оперативно-технические мероприятия, и открытые источники", - сообщил глава СБУ.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск.

В марте 2017 года В.Назаров, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей катастрофу Ил-76 летом 2014 года, признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы.