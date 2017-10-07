СБУ установила участие российской "ЧВК Вагнера" в конфликте на Донбассе

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил об установлении украинской спецслужбой участия российской так называемой "ЧВК Вагнера" во главе с Дмитрием Уткиным в конфликтах на Донбассе с 2014 года и позднее в Сирии.

"Хочу сообщить... что собрана доказательная база деятельности российских военных на Донбассе и в Сирии... Деятельности группы Вагнера… Руководитель кампании - Дмитрий Уткин, - сказал он на брифинге в Киеве в субботу.

По его словам, на сегодня установлено 1578 человек - членов ЧВК Вагнера.

В.Грицак отметил, что впервые деятельность группы была зафиксирована с 21 мая 2014 года. География деятельности "группы Вагнера" - ОРДЛО, потом – Сирия. Численность "группы Вагнера" в Сирии составляла 1350 человек (в районе Латакия и Хомс).

"Этот проект позволяет российским политикам уверенно говорить, что их там нет или мы их туда не посылали", - сказал глава СБУ.

По словам В. Грицака, СБУ имеет информацию об участии 277 членов "группы Вагнера" в войне как в военных действиях на Донбассе, так и в Сирии, 67 из них погибли.

По данным в т. ч. российских СМИ, неформальная военная организация - "Частная военной компания Вагнера", которая насчитывает более 2300 человек, участвовала в войне на востоке Украины, в освобождении Пальмиры и других военных операциях с участием российской армии. Ее бойцы получали государственные награды – но Минобороны никогда не признавало официально ее существования. Хоронили погибших "вагнеровцев" в обстановке максимальной секретности. В то же время, подготовку подразделения группы Вагнера проходят на территории военной базы в поселке Молькино Краснодарского края, там же, где дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ Минобороны,

Как пишут российские СМИ, командиры «таинственной организации» не скрывают лиц. В декабре 2016 года командир группы Дмитрий Уткин ("Вагнер") и его заместитель Андрей Трошев появились на кадрах протокольной съемки церемонии Дня героев Отечества в Кремле. В январе 2017 года в интернете нашлась фотография, видимо, с того же приема, где Д.Уткин и А.Трошев, а также ещё двое мужчин с высокими наградами запечатлены вместе с президентом России Владимиром Путиным. По информации СМИ, один из указанных двоих бойцов только перед украинскими событиями освободился из колонии, в которой отбывал срок за похищение человека и грабеж. Другой не имел нарушений страшнее неправильной парковки.