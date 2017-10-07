В Херсоне неизвестные обстреляли автомобиль

В Херсоне в пятницу днем произошла стрельба в Северном микрорайоне, два человека получили огнестрельные ранения, полиция открыла уголовное производство.

По информации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, размещенной на Фейcбуке, около 14:15 в пятницу в call-центр херсонской полиции от неизвестной женщины поступило сообщение, что в Северном микрорайоне по ул.Вишневая, вблизи супермаркета "Экомаркет" слышны выстрелы.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Daewoo Lanos обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль, в котором находились двое граждан.

Граждане получили огнестрельные ранения. Были оперативно госпитализированы и прооперированы. Угрозы их жизни нет.

По указанию начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мерикова на территории города был введен план "Перехват".

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство" через ст.15 Уголовного кодекса Украины "покушение на преступление". Проводятся первоочередные следственные действия", - сказано в сообщении.

Отдел коммуникации полиции в Херсонской области обращается к гражданам, которые могут сообщить полезную информацию относительно обстоятельств совершения преступления и личности злоумышленников, обратиться в полицию по телефону "102".