Мужчина пострадал в результате взрыва газа в киевской квартире

В Днепровском районе Киева в многоэтажном доме из-за утечки газа произошел взрыв, в результате которого пострадал 55-летний киевлянин.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, сообщение, что на ул.Бучмы произошел взрыв и горит квартира, поступило в дежурную часть полиции около 21:30 пятницы.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции, работники пожарной охраны, медики.

"По прибытию на место правоохранители выяснили: утром по этому адресу соседи услышали запах газа и вызвали аварийную службу. Работники службы газа отключили дом от газоснабжения из-за аварийного состояния газовой плиты. Однако, как признался сам хозяин, он самостоятельно сорвал газовый вентиль и подключился к газоснабжению, в результате чего произошел взрыв", - сказано в сообщении.

В результате взрыва газовоздушной смеси в помещении повреждено окно, стены, газовая плита и мебель на кухне. Кроме самой квартиры, других повреждений в здании нет.

"Хозяина квартиры с ожогами головы и руки доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. По показаниям соседей, они давно жалуются на мужчину, потому что он якобы ведет себя неадекватно", - сказано в сообщении полиции.

Данное событие зарегистрирована в Журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения. Полицейские прорабатывают собранные материалы и определяются с правовой квалификацией события.