События

09:01 07.10.2017

Вице-премьер-министр Киргизии Джумакадыров погиб в автоаварии недалеко от Бишкека - пресс-служба правительства Киргизии

Вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров погиб в ДТП недалеко от Бишкека, сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Автомобиль, в котором находился вице-премьер и его помощник, столкнулся с грузовой автомашиной "Камаз".

"В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер-министр и его помощник", - сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром в субботу.

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Интерфакс-Украина
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