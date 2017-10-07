280 автомобилей ожидали пропуска через КПВВ в субботу утром – Погранслужба

За прошедшие сутки через контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в зоне АТО прошло почти 37 тыс человек и 5,2 тыс транспортных средств, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем. Всего в КПВВ было оформлено 36,9 тыс человек и 5200 транспортных средств", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства обнародованном в субботу утром.

В информации уточняется, что КПВВ "Майорское" пересекло 7885 человек и 1 тыс транспортных средств; "Марьинка" - 8320 человек и 1590 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7945 человек и 1590 транспортных средств; "Гнутово" - 3905 человек и 1010 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8830 человек.

Состоянием на утро субботы в КПВВ на въезд и выезд находилась 280 транспортных средств: "Майорское" - 10/150; "Марьинка" - 20/80; "Новотроицкое" - 10/10; "Гнутово" - 0/0.

Кроме того, в контрольном пункте "Гнутово" пограничники Донецкого отряда помешали перемещению товаров через линию разграничения, которые везли на неконтролируемую территорию. Так, в одной из машин под покрытием багажного отделения и под сиденьем обнаружены сантехнические изделия и косметика на сумму 15 тыс грн. Транспортное средство передано пограничниками представителям фискальной службы для принятия правового решения.

Вместе с тем, в "Новотроицком" пограничники этого же отряда с помощью служебной собаки обнаружили наркотическое зелье. Его среди вещей нёс один из мужчин, который оставлял контролируемую территорию. Наркотическое вещество (скорее всего марихуана) и гражданина пограничники передали сотрудникам Нацполиции.