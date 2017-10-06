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23:16 06.10.2017

Грузия и Казахстан планируют вместе выходить на рынки Евросоюза и Китая

Грузия и Казахстан намерены скооперировать свои усилия для выхода на такие важные для обеих стран рынки, как Евросоюз и Китай.

"Мы обсудили, как можем помочь друг другу нашими свободными режимами, чтобы повысить качество кооперации для выхода на такие третьи рынки, как Евросоюз и Китай, что стратегически важно для наших стран", - заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария журналистам после состоявшегося в пятницу заседания грузино-казахстанской межправительственной экономической комиссии.

По его словам, это было одной из тем, включенных в повестку дня заседания, на котором был рассмотрен широкий спектр торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Казахстаном.

"Казахстан очень важный наш партнер в таких сферах как транспорт и логистика, а также в части энергоносителей. Мы определили конкретные темы и задачи, которые должны решить в течение ближайшего времени. В частности, это вопрос обложения налогом на добавочную стоимость для грузинских компаний и грузинского экспорта на территории Казахстана, что удорожает наш экспорт", - сказал Г.Гахария.

При этом он отметил, что казахстанские коллеги обещали в ближайший период рассмотреть этот вопрос. "Речь шла также об импорте казахстанского зерна в Грузию, туристических трафиках, возможностях увеличения инвестирования казахстанскими компаниями в направления транспорта и логистики в Грузии", - сообщил министр.

В свою очередь, министр инвестиций и развития Казахстана Женис Касымбек заявил, что сотрудничество с Грузией, являющейся важным экономическим партнером в регионе, имеет большие перспективы.

"Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются динамично. За последние полгода у нас почти 50-процентный рост товарооборота как в части экспорта, так и импорта, и мы видим двусторонний интерес для развития сотрудничества в направлении сельского хозяйства, промышленности, в транспортной сфере, туризма", - сказал Ж.Касымбек.

По его словам, существуют все предпосылки для наращивания транспортировки казахстанских грузов через территорию Грузии, где у Казахстана есть свои активы в порту Батуми. "Мы заинтересованы в успешном развитии экономики Грузии, также как и Грузия заинтересована в наших успехах", - заявил казахстанский министр.

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