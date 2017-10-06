Правительство объявило конкурс по отбору независимых членов набсовета "Укрзализныци"
Кабинет министров Украины объявил конкурсный отбор на должности независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".
Как сообщил правительственный департамент по вопросам эффективного управления государственной собственностью в пятницу вечером, прием документов на конкурс на указанные должности длится до 20 ноября.
Претендент должен иметь: высшее образование, в том числе в области знаний "управление и администрирование", "производство и технологии", "публичное управление и администрирование", "международные отношения", "право"; стаж работы не менее десяти лет на руководящих должностях в компаниях или на государственной службе, или службе в органах местного самоуправления; опыт управления конфликтами и ведения переговоров; безупречную деловую репутацию.
Он также должен: отвечать требованиям независимости, определенных законодательством; не сотрудничать с юридическими лицами, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции); уделять время развитию и обновлению своих персональных знаний и навыков.
Претендент, помимо этого, должен иметь: опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития компании; опыт организации системы железнодорожных перевозок и ценообразования; опыт внедрения систем внутреннего аудита, организации систем внутреннего контроля и комплаенс; знание основных принципов функционирования железнодорожного транспорта; знание принципов и законодательства в сфере корпоративного управления; знание основ законодательства в сфере железнодорожных перевозок.
Для участника конкурса будет преимуществом: опыт работы в наблюдательных советах акционерных обществ, на руководящих должностях в крупных компаниях (численность работников более 250 человек); опыт работы в международных компаниях и рынках; опыт привлечения инвесторов, финансовых учреждений, реструктуризации международных финансовых обязательств для реализации инвестиционных программ и программ развития предприятий (кредиты, бонды, облигации, IPO и т.д.); владение иностранными языками.
Среди ожидаемых функций независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" в отрасли железнодорожных перевозок названы: подготовка предложений для высшего органа общества и представителей бизнеса по тарифной политике в области пассажирских и грузовых перевозок; контроль за эффективностью выполнения планов в сфере грузовых и пассажирских (пригородных) перевозок; оценка инвестиционных проектов и контроль их реализации по закупке подвижного состава (электропоезда и дизель-поезда, грузовые и пассажирские вагоны, пригородные подвижной состав); оценка эффективности работы по взаимодействию с железнодорожными администрациями, представителями Организация содружества железных дорог (страны СНГ и Балтии); оценка эффективности работы и подготовка предложений по созданию транспортно-логистических подразделений и терминально-складских комплексов; оценка и предоставление предложений по организации комплексных международных проектов по организации транзитных перевозок.
В сегменте развития железнодорожной инфраструктуры и ее эксплуатации от членов НС ожидаются: рассмотрение и анализ эффективности построения инфраструктурной вертикали и ее эксплуатационных подразделений; ключевых показателей эффективности эксплуатации объектов инфраструктуры и их влияние на смежные процессы; ключевых показателей эффективности работы подразделений, задействованных в обслуживании объектов инфраструктуры и их влияние на процессы перевозок; рассмотрение инвестиционных проектов и программ, связанных с развитием инфраструктуры общества и эксплуатационных подразделений; рассмотрение предложений по автоматизации процессов управления инфраструктурой; рассмотрение внутренних тарифов и распределение расходов на инфраструктуру, предложений об отчуждении имущественных комплексов, земельных участков, и стоимости их содержания.
В сегменте стратегия и корпоративного управления члены от независимых членов НС ожидается: подготовка предложений по структуре корпоративного управления общества и утверждение плана мероприятий по ее внедрению с учетом международных норм и стандартов; формирование политики корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, а в отрасли финансов и аудита, в частности, определение форм контроля за финансово-хозяйственной деятельностью правления общества, внедрение независимого аудита и т.д.
Среди сфер компетенции, одной из которых должен обладать член наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" названы: железнодорожные перевозки; развитие железнодорожной инфраструктуры и ее эксплуатация; стратегия и корпоративное управление; финансы и аудит.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 20 сентября утвердил положение о принципах формирования наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" и распорядился провести конкурс по отбору четырех независимых его членов.
Всего, согласно положению наблюдательный совет состоит из семи человек, четверо из которых являются независимыми членами совета, трое – представителями государства.
В состав комиссии по конкурсному отбору членов НС "Укрзализныци", в соответствии с постановлением войдут: госсекретарь Кабмина – глава комиссии, госсекретарь Минэкономразвития – замглавы комиссии, директор департамента по вопросам эффективного управления госсобственностью Секретариата правительства – секретарь комиссии, директор юрдепартамента Секретариата правительства, госсекретарь Мининфраструктуры, первые заместители министров финансов и юстиции.