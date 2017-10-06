Измерительные комплексы фиксируют появление радиоизотопа "Рутения-106" в воздухе

Измерительные комплексы Украины и ряда стран ЕС фиксируют появление радиоизотопа "Рутения-106" в воздухе с начала октября, сообщила пресс-служба Государственного НТЦ по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).

"Зарегистрирован радиоизотоп Рутения "Рутений-106" в виде аэрозоля. Концентрация в Киеве составляет 1-2,2 мБк/куб.м. Допустимая концентрация этого изотопа составляет 500 мБк/куб.м. Таким образом, концентрация Рутения-106 в Киеве существенно ниже допустимого уровня, хотя при нормальных условиях этот изотоп не фиксируется вообще. По оценкам, рост концентрации изотопа радионуклида произошло в первых числах октября", - говорится в сообщении.

В ГНТЦ ЯРБ подчеркивают, что ситуация не связана с работой АЭС Украины – при любом радиационном выбросе на энергоблоках АЭС в окружающей среде регистрировались бы, в первую очередь, изотопы йода, цезия и радиоактивных инертных газов, чего нет.

"Рутений-106" используется в медицине (при лечении онкозаболеваний глаз), в качестве эталонного источника при поверке приборов радиационного контроля и в топливных элементах спутников. По своей радиотоксичности "Рутений-106" находится в одном ряду с "Цезием-137".

"На сегодня, ситуацию можно назвать контролируемой, но требующей проведения широкомасштабных исследований с привлечением специализированных подразделений радиационной безопасности. По мнению экспертов ГНТЦ ЯРБ, влияние этого инцидента на здоровье украинцев можно считать минимальным", - резюмируют в пресс-службе.

Появление радиоизотопа "Рутения-106", помимо Украины, также фиксируют в Швейцарии, Польше, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Франции.

Рутений – металл серебристого цвета, относится к группе платиновых. Рутений очень инертен, не растворяется в кислотах, вместе с тем, создает ряд металоорганических соединений и является активным катализатором.