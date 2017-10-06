В Одесской области возле в/ч задержали уроженца Закарпатской области с сим-картой российского мобильного оператора

Военнослужащие задержали в пятницу неподалеку от воинской части в Одесской области подозрительного мужчину, который вел наблюдение за частью.

"В 10.45 вблизи воинской части Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Одесской области, военнослужащие задержали подозрительного гражданского, который вел наблюдение за военным объектом. Предварительно установлено, что гражданин Ф. является уроженцем Закарпатской области. При себе мужчина имел загранпаспорт и сим-карту российского мобильного оператора, зарегистрированную в Калининграде, РФ", - сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

Согласно учетным данным, этот мужчина в последнее время неоднократно пересекал государственную границу Украины.

Для выяснения цели пребывания в непосредственной близости от охраняемой воинской части задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины.