События

17:37 06.10.2017

В Одесской области возле в/ч задержали уроженца Закарпатской области с сим-картой российского мобильного оператора

Военнослужащие задержали в пятницу неподалеку от воинской части в Одесской области подозрительного мужчину, который вел наблюдение за частью.

"В 10.45 вблизи воинской части Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Одесской области, военнослужащие задержали подозрительного гражданского, который вел наблюдение за военным объектом. Предварительно установлено, что гражданин Ф. является уроженцем Закарпатской области. При себе мужчина имел загранпаспорт и сим-карту российского мобильного оператора, зарегистрированную в Калининграде, РФ", - сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

Согласно учетным данным, этот мужчина в последнее время неоднократно пересекал государственную границу Украины.

Для выяснения цели пребывания в непосредственной близости от охраняемой воинской части задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

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