Лутковская посетила в СИЗО на Луганщине российского военного Агеева

Уполномоченный Верховной Рады Валерия Лутковская в пятницу осуществила мониторинговый визит в Луганской области, в частности, посетила в Старобельском СИЗО российского военнослужащего Виктора Агеева.

"Валерия Лутковская посетила Старобельский следственный изолятор с целью проверки информации, поступившей к уполномоченному от находящихся там лиц о нарушении их прав, в частности о непредоставлении им надлежащей медицинской помощи. Во время визита в Старобельское СИЗО уполномоченный лично встретилась и пообщалась с гражданином РФ Виктором Агеевым, который сейчас там удерживается", - сообщает пресс-служба омбудсмена.

Кроме того, в рамках визита с целью гражданского контроля В.Лутковская посетила КПВВ "Станица Луганская" и подразделения, расположенные в районе пгт Станица Луганская, из состава сил и средств оперативно-тактической группировки "Луганск".

Как сообщалось, в конце сентября украинский омбудсмен напомнила российской коллеге о готовности продолжить практику совместных мониторинговых визитов и предложила посетить пенитенциарные учреждения Украины с целью мониторинга соблюдения прав граждан РФ, находящихся там, в том числе В.Агеева, а также осуществить совместный визит в места несвободы РФ для встречи с гражданами Украины, в частности Олегом Сенцовым, Александром Кольченко, Романом Сущенко, Николаем Карпюком, Станиславом Клыхом, Павлом Грибом и др.

24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующим военнослужащим ВС РФ по контракту В.Агеевым.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркнул, что действия В.Агеева квалифицируются как терроризм.